NASCE UNICA ENERGIA, NUOVA SOCIETA’ CHE ACQUISTERÀ ENERGIA ELETTRICA E GAS

ABRUZZO. Nell'ottica di una sempre più significativa collaborazione tra le due associazioni, Confindustria Teramo e Confindustria L’Aquila hanno dato vita a una nuova società consortile, Unica Energia, finalizzata all'approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale a condizioni vantaggiose per le aziende associate dei due territori.

L’atto costitutivo è stato siglato la scorsa settimana dinanzi al notaio dai presidenti di Confindustria Teramo e L’Aquila, Ercole Cordivari e Marco Fracassi.

La società, che ha sede legale a L’Aquila, metterà in campo tutte le iniziative necessarie a trattare le migliori condizioni con i fornitori di energia elettrica e gas naturale nell'interesse delle oltre 700 imprese aderenti a Confindustria nelle province di Teramo e L’Aquila.



Unica Energia, oltre ad acquistare e vendere energia elettrica, gas, calore anche a soggetti non soci, «erogherà servizi ed assistenza dedicata, svolgerà la gestione amministrativa delle varie forniture e, in generale, si occuperà di tutte le operazioni (commerciali, industriali, finanziarie) ritenute utili per perseguire i propri scopi».