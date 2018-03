FORUM FAMIGLIE ABRUZZO: RINNOVATE LE CARICHE

CRONACA. TERAMO. Si è riunito lunedì scorso, 4 maggio 2015, a Teramo il nuovo consiglio direttivo del Forum delle Associazioni Familiari dell'Abruzzo, realtà che raggruppa diciotto tra organizzazioni e movimenti impegnati nella promozione e nella difesa della famiglia, ed eletto dall’assemblea generale del 18 aprile 2015: il presidente è Stefano Bucceroni (Identità Europea), consiglieri sono Hector Nardone (Rinnovamento nello Spirito), Rosaria Parnensini (Acli), Paola D’Alesio (Azione per Famiglie Nuove), tutti al secondo mandato, e dai nuovi ingressi Claudia Di Pasquale (Age Associazione Genitori), Patrizio Alessandrini (Associazione Nazionale Famiglie Numerose) ed Enrico Tarani (Sindacato delle Famiglie). Nel corso della seduta sono stati eletti il vicepresidente nella persona di Paola D’Alesio e il segretario Enrico Tarani. Rosaria Parnensini è stata confermata nella carica di tesoriere. Sono diciotto ad oggi le associazioni appartenenti al Forum dell’Abruzzo: Agesc Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Associazione Culturale Identità Europea, Anfn Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Acli Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Famiglie per l'Accoglienza, Istituto Santa Famiglia, Mcl Movimento Cristiano Lavoratori, Azione per Famiglie Nuove, Ofs Ordine Francescano Secolare, RnS Rinnovamento nello Spirito, Sidef Sindacato delle Famiglie, Unitalsi, Ceis Centro di Solidarietà Pescara, Consultorio Ucipem, Associazione S. Maria Maddalena - Centro Famiglia Chieti, Alleanza Cattolica, Associazione Culturale San Benedetto, Age Associazione Italiana Genitori.