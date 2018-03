ORAFI PESCARA: VINCENZINA DE SANCTIS NUOVO PRESIDENTE

NOMINE. PESCARA. Nei giorni scorsi si è tenuta l’Assemblea della Federpreziosi/Confcommercio Pescara, l’Associazione dei commercianti del dettaglio orafo, in occasione della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali: presidente: Vincenzina De Sanctis, vicepresidente: Fernando D’Antonio. De Sanctis succede ad Alberto Siena, storico operatore titolare della gioielleria Caposeno in Via Firenze, per tanti anni punto di riferimento della categoria. La neopresidente, in questa ideale “consegna di testimone”, pur prendendo atto delle difficoltà legate alla particolare congiuntura economica, ha ribadito tuttavia l’importanza dei veri “professionisti” del settore come «unici in grado di offrire al cliente competenza, assistenza e consulenza in acquisti così delicati e importanti quali quelli legati ai preziosi».