RUBAVA DA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI UFFICI

PESCARA. Si era specializzato nei furti notturni ai danni dei cassetti raccoglitori di denaro dei distributori automatici presenti in diversi uffici di enti pubblici a Pescara: protagonista della vicenda Mario Pelaccia, 52 anni, di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Pescara per le accuse di furto pluriaggravato. L'uomo è stato individuato al termine di accurate indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica della Questura di Pescara. Pelaccia sarebbe responsabile di cinque furti commessi fra il 20 agosto 2014 e il 22 gennaio scorso. Determinanti, ai fini delle indagini, la visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza. I furti sono stati commessi fra l'altro all'interno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, dell'Arta, dell'ospedale civile e del Comando della Polizia Municipale. L'ordinanza è stata notificata direttamente in carcere, dove Pelaccia si trovava già recluso per un altro furto simile, commesso ai danni di un ristorante di Pescara.