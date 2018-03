MI IMPEGNO PER MONTESILVANO,PER M5S POSITIVA PRIMA SETTIMANA

MONTESILVANO. Dieci cittadini al lavoro, a Montesilvano, tra cimitero, Comune e Palazzo Baldoni, via Chiarini e corso Umberto, via Sospiri e le piazze del centro: a tracciare il bilancio dei primi giorni di lavoro nell'ambito del progetto 'Mi impegno per Montesilvano' è il Movimento 5 Stelle, che ha ideato l'iniziativa poi approvata dal Consiglio comunale. «Con questo progetto, se pur con pochi soldi - commenta il capogruppo M5s, Manuel Anelli - è stata ridata una piccola speranza a chi l'aveva persa. Indipendentemente dalla loro età queste persone hanno avuto un'opportunità di riemergere da una situazione difficile che presto le avrebbe portate ad uno stato di emarginazione sociale. Questo progetto mira a migliorare la vivibilità urbana e la coesione sociale».