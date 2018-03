ANZIANA MUORE IN CASA, FORSE CADUTA DALLE SCALE

PESCARA. Una donna di 74 anni, avvocato, e' stata trovata morta all'interno della sua abitazione, in via Lago Isoletta, a Pescara, verosimilmente dopo essere caduta dalle scale. Se n'e' accorto il marito che ha lanciato l'allarme facendo intervenire i soccorsi e la polizia, arrivata sul posto anche con il personale della scientifica. L'uomo ha riferito agli agenti di aver sentito un tonfo e poi due rumori consecutivi, come dei passi pesanti. Il corpo senza vita e' stato trovato lungo le scale interne, piuttosto anguste, e presentava una ferita sulla fronte, aveva l'osso del collo rotto e un livido sulle gambe. Nessun segno che faccia pensare a una morte violenta ma dopo l'ispezione cadaverica del medico legale della Asl e' stata disposta l'autopsia. I due si stavano preparando per andare a un funerale e la coppia di filippini che si occupa degli anziani non ha sentito niente di strano.