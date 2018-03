RESTAURO PALAZZO CENTI A L'AQUILA, PUBBLICATO IL BANDO DI GARA

L’AQUILA. Oggi sulla Guce (Gazzetta ufficiale della Comunita' europea) e' avvenuta la pubblicazione del bando di gara per i lavori di restauro di palazzo Centi a L'Aquila, danneggiato gravemente dal sisma del 2009. A seguire ci sara' la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale italiana e poi su quattro quotidiani (due nazionali e due locali).

La scadenza per la presentazione delle offerte e' fissata al 16 luglio: i 70 giorni previsti servono per dare alle aziende interessate il tempo di rivedere il progetto definitivo.

L'apertura delle buste contenenti le offerte amministrative avrà luogo il 20 luglio. Entro gennaio 2016 ci sarà l'aggiudicazione con la stipula del contratto. I tempi per la realizzazione sono previsti in 730 giorni ed il collaudo avverra' entro ottobre 2018.

L'appalto e' basato sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; le risorse trasferite alla Regione Abruzzo per quest'opera ammontano a circa 13 milioni di euro. L'appalto prevede consolidamento strutturale, rifacimento impiantistico e restauro architettonico delle superfici decorate, degli apparati pittorici nonche' delle superfici di pregio.

E' previsto un premio incentivante per la riconsegna anticipata dell'opera pari all'1 per mille e, nello stesso tempo, una penalizzazione, in caso di ritardo nei lavori. Si richiede, inoltre, agli operatori economici che parteciperanno alla gara di inserire nel gruppo di lavoro figure altamente specialistiche che garantiscano un adeguato livello di qualita'.

«Palazzo Centi - ha commentato il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso - sara' un gioiello di L'Aquila e dell'Abruzzo: stiamo allestendo il recupero di uno degli immobili piu' belli della citta', un edificio che tornera' ad essere sede della presidenza e della Giunta regionali».

La struttura risale alla seconda meta' del Settecento e rappresenta la piu' alta espressione del barocco aquilano. E' di proprieta' regionale dal marzo 2002 ed e' stata la prima sede della Regione Abruzzo.