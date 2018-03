VERTENZA TEAM. DAL MINISTERO ARRIVA IL VIA LIBERA ALLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PER UN ANNO

TERAMO. Da Roma arriva la notizia per la Teramo Ambiente: secondo il Ministero del Lavoro - direzione generale ammortizzatori sociali - è possibile attivare la cassa integrazione straordinaria per un anno per i lavoratori dichiarati in esubero dalla società. Per circa 40 lavoratori, quindi, si aprirebbe una strada alternativa al licenziamento, una strada che consentirebbe di mantenere in vita il rapporto di lavoro in attesa che venga esperità la gara per la scelta del nuovo socio privato.

La soluzione è stata vagliata nel corso dell'incontro che si è svolto questa mattina al Ministero dopo che la vertenza era finita sul tavolo delle relazioni industriali della Provincia per volontà dei sindacati: una riunione alla quale hanno partecipato Pierluigi Babbicola del servizio relazioni industriali della Provincia, il vicepresidente di Confindustria Teramo, Luciano Di Remigio e Salvatore Spadano, consulente della Team.

Già questo pomeriggio se ne discuterà in un tavolo sindacale con i lavoratori e i rappresentanti della società pubblico/privata del Comune di Teramo.