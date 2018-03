CARDIOCHIRURGIA TERAMO, DI EUSANIO E’ IL NUOVO PRIMARIO

SANITA’. TERAMO. Il nuovo primario del reparto di Cardiochirurgia del presidio ospedaliero di Teramo, Marco Di Eusanio, ha preso servizio ufficialmente dal 1° Maggio scorso: 42 anni, si è laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Cardiochirurgia presso l’Università di Bologna. Prima di giungere a Teramo ha prestato servizio presso un prestigioso Centro Cardiochirurgico Olandese, a Bari ed Ancona a fianco del padre Giuseppe Di Eusanio, e presso la Cardiochirurgia dell’Ospedale Universitario di Bologna diretta dal professor Di Bartolomeo dove ha maturato, sul campo, grande esperienza nella chirurgia cardiaca e dei grossi vasi, in particolare.

Di Eusanio è considerato un esperto a livello internazionale nel trattamento della patologia acuta e cronica dell’aorta toracica (aneurismi e dissezioni), nella chirurgia riparativa delle patologie valvolari e nella chirurgia valvolare mini-invasiva. Nei suoi anni di attività, grazie ad un’intensa produzione scientifica, ha ottenuto numerosi titoli accademici e riconoscimenti di livello internazionale.