GABRIEL BATTISTELLI E’ IL NUOVO DIRETTORE DI COLDIRETTI CHIETI

NOMINE. CHIETI. Cambio al vertice di Coldiretti Chieti. Gabriel Battistelli, classe 1960, è il nuovo direttore della Federazione Provinciale subentrando a Giordano Nasini, nominato a sua volta direttore di Coldiretti Macerata. Battistelli, 55 anni, proveniente dalla direzioni provinciali di Roma e di Rieti, è originario di Fano e ha alle spalle una serie di direzioni tra cui Viterbo, Macerata e Novara. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato nell’ultimo consiglio direttivo provinciale alla presenza del direttore regionale Alberto Bertinelli e di Antonio Biso della Confederazione nazionale. «E’ un grande onore essere chiamato a dirigere una federazione che opera su una provincia ad altissima vocazione agricola come Chieti, importante non solo per gli ormai blasonati vino ed olio, ma anche per una serie di produzioni di nicchia di altissima qualità che si stanno imponendo sul mercato da alcuni anni – ha evidenziato Battistelli appena insediato - le parola d’ordine sono tre: territorio, impresa e ambiente, perché oggi più che mai bisogna dare possibilità alle aziende di essere imprese sostenendo e supportando il legame con i territorio, importantissimo valore aggiunto alla qualità delle produzioni non solo in un’ottica economica ma anche ambientale».