DROGA: ARRESTATA INSOSPETTABILE CHE SPACCIAVA ALLA STAZIONE

ALBA ADRIATICA. Pensava di poter continuare indisturbata a cedere stupefacente ai giovani di Alba Adriatica, confondendosi tra i viaggiatori della stazione ferroviaria. Ma non e' stato cosi'; i traffici di una cinquantenne residente ad Alba Adriatica che non sembrava spacciasse droga, sono stati interrotti da una pattuglia di agenti della polizia stradale che si sono accorti degli strani movimenti di alcuni ragazzi che si appartavano all'interno della stazione con la donna che li attendeva all'ingresso, per uscire pochi minuti dopo. Sottoposta a perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto celati nella fodera della borsa e in un taschino del giubbino dell'insospettabile signora, 60 grammi di hashish, suddivisi in dosi, oltre a denaro frutto dello spaccio. Ora e' agli arresti domiciliari.