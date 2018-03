CONCORSO POLIZIA MUNICIPALE: GIULIANOVA,IL 12 PROVA PRESELETTIVA

GIULIANOVA. E' stata fissata per il prossimo 12 maggio la prova preselettiva con test relativa all'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con qualifica di agente di Polizia municipale per il Comune di Giulianova. I candidati - informa una nota dell'ufficio stampa dell'ente - dovranno pertanto presentarsi entro le ore 16.30 del 12 maggio presso la sede dell'Istituto "Crocetti", in via Ruetta Bompadre n. 2, muniti di idoneo documento di riconoscimento dell'identita' personale in corso di validita'. La mancata presentazione del candidato nel giorno e nell'ora stabiliti, anche se per motivi dipendenti da cause di forza maggiore, sara' considerata quale rinuncia alla selezione pubblica.