A24: CHIUSURA GALLERIA PITTALUGA

CRONACA. VIABILITA’. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, causa urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22:00 del giorno 8 maggio alle ore 06del giorno successivo sarà chiusa al traffico la Galleria Pittaluga, in entrambe le direzioni, compresa tra lo svincolo di via di Portonaccio e l’allacciamento con la Tangenziale Est. In quegli orari, per tutti i veicoli provenienti da L’Aquila/A25/Teramo e diretti verso Roma/GRA/Tangenziale Est, sarà disposta l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di via di Portonaccio, mentre sarà interdetto l’accesso per tutti i veicoli provenienti dalla Tangenziale Est e diretti verso GRA/A24/A25.