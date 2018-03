L’ULTIMA PROMESSA SULLA STELLA MARIS: UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE

PESCARA. Il presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco interviene sulla polemica scatenata intorno allo stato di degrado e al futuro della Stella Maris di Montesilvano.

«I fondi destinati alla riqualificazione della Stella Maris non sono affatto congelati ne' sono spariti. Il Governatore D'Alfonso li ha gia' stanziati e messi a disposizione della Provincia», dichiara Di Marco.

«La questione, pero' - aggiunge - e' un'altra. L'edificio, per essere recuperato nella sua interezza, necessita evidentemente di un sostegno economico ben piu' ampio (altrimenti si rischierebbe di sperperare un milione di euro di fondi pubblici per un intervento spot) e, soprattutto, di un'idea, di un progetto che possa coniugare le esigenze della collettivita' con quelle di gestione. Non e' un caso, infatti, se negli ultimi anni tutti i bandi sulla Stella Maris sono andati deserti e non si puo' certo chiedere all'attuale amministrazione di cancellare con un colpo di spugna una questione annosa e di non facile soluzione».

La struttura è già stata ristrutturata e recuperata ma rimasta abbandonata da anni per incapacità politiche. Oggi occorrono nuovi milioni di euro per utilizzarla.