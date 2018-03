COMUNE CHIETI: PRESENTATO CARTELLONE "MAGGIO TEATINO 2015"

CHIETI. E' stato presentato questa mattina dal sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, il "Maggio Teatino 2015", cartellone di spettacoli, eventi musicali e culturali, iniziative sociali e di solidarieta', manifestazioni sportive ed eventi legati alla tradizione, che ha avuto inizio il 1 maggio scorso, con il Concerto per la Festa dei Lavoratori in piazzale Marconi, e' proseguito con la Notte Bianca del Maggio Teatino e vedra' la sua conclusione domenica 7 giugno con l'Infiorata dedicata al Corpus Domini. Oltre 100 eventi, organizzati con la partecipazione di enti e di associazioni cittadine che, per l'occasione, hanno regolarmente partecipato alla selezione di un avviso pubblico, si susseguiranno con l'intento di valorizzare la storia e il patrimonio della citta' e quello delle tradizioni del Maggio Teatino. Nel giorno dei festeggiamenti del Santo Patrono di Chieti, piazza San Giustino, l'11 maggio, si animera' con la grande musica e in particolare con il concerto della giovane cantante Deborah Iurato, vincitrice della tredicesima edizione del talent di Maria De Filippi "Amici". Il cartellone, suddiviso per aree tematiche, prevede la ripartizione in: Cultura, Tradizione, Solidarieta' e Scuole, Grandi Eventi, Sport.