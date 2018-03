BRETELLA PEDEMONTANA: INIZIATI LAVORI CHE COLLEGANO PROVINCIALE 17 ALLA PROVINCIALE 3

TERAMO. Sono iniziati questa mattina i lavori della bretella della Pedemontana, la provinciale 17 che collega Teramo alla Vibrata. L’intervento, per 1.392.000 euro, prevede la realizzazione di una rotatoria del diametro di 40 metri in località Floriano; da qui una rampa di collegamento che conduce a Villa Penna sulla provinciale 3. Da capitolato devono essere conclusi a in sette mesi.

«La rampa verrà realizzata interamente in rilevato con l’utilizzo di terre armate e materiali naturali ad eccezione di un piccolo attraversamento in corrispondenza del fosso Goscio di Floriano che, invece, sarà realizzato con un tubolare metallico – spiega il consigliere delegato alla viabilità, Mauro Scarpantonio – così come ci eravamo impegnati a fare in occasione dell’apertura del tratto Sant’Anna-Floriano, nel dicembre scorso, andiamo a realizzare un’ opera, inizialmente non prevista nel progetto, che rende fluida e sicura l’uscita dalla pedemontana. I lavori, da capitolato, dovrebbero essere conclusi in sette mesi»