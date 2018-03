ACQUA: LAVORI SASI, DOMANI SOSPENSIONE EROGAZIONE NEL FRENTANO

LANCIANO. La fornitura dell'acqua sara' sospesa nel comprensorio Frentano domani dalle 9 del mattino fino a sera per i lavori sulla condotta Castel Frentano - Lanciano. Lo annuncia la Sasi spa, la societa' che gestisce il servizio idrico di 93 comuni della provincia di Chieti. L'intervento riguardera' il collegamento del bypass alla condotta principale in localita' Torre Marino, dove il terreno franato in seguito alle precipitazioni del 5 marzo scorso ha causato la rottura della tubatura e la conseguente sospensione dell'erogazione dell'acqua. La condotta e' stata in sostanza deviata per aggirare la frana e domani il bypass verra' collegato alla rete principale. La sospensione dell'erogazione dell'acqua interessera' il comune di Lanciano (nelle zone Villa Martelli, Torre Marino, zona industriale, viale Cappuccini, viale Marconi, via Don Minzoni, Marcianese, Gaeta, Villa Elce, Villa Andreoli, Villa Stanazzo, Re di Coppe), il comune di Ortona nella zona del centro e i comuni di Fossacesia, Frisa, San Vito Chietino, Treglio, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro e Rocca San Giovanni.