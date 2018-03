LORETO APRUTINO. VANDALI DANNEGGIANO NUOVA STRUTTURA “ARCADIA”

LORETO APRUTINO. Maria Galvani, la Presidente della comunità terapeutica-riabilitativa “Arcadia”, denuncia che nei giorni scorsi dei malviventi si sarebbero introdotti presso l’Ex Faro, sito in contrada Cavalieri di Loreto Aprutino (Pe), luogo dove l’associazione stava effettuando i lavori per aprire la nuova sede della Comunità e avrebbero effettuato un vero e proprio Raid vandalico. «Con grande stupore, ieri», ha detto, «quando ci siamo recati in loco per svolgere dei lavori di manutenzione abbiamo trovato una situazione di devastazione: porte e finestre divelte e asportate, sanitari distrutti, impianto elettrico gravemente danneggiato, termosifoni asportati e molti oggetti e arredi asportati. Per noi che abbiamo notevoli difficoltà economiche, come molte altre strutture in Provincia di Pescara e in Abruzzo, è stata una notizia tragica. Le difficoltà del nostro settore sono tante, spesso facciamo fatica nell’essere puntuali nel pagamento dei fornitori e dei nostri dipendenti. Già normalmente purtroppo combattiamo da soli semplicemente per esistere».