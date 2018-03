SANITA’. ATTIVATO IL CUP A PIANELLA

PIANELLA. E’ entrato in funzione il CUP (centro unico prenotazioni) presso il distretto sanitario di Pianella. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 presso i locali del Distretto Sanitario di via Aldo Moro, e consentirà ai cittadini di Pianella e dei paesi limitrofi di poter effettuare le prenotazioni di tutte le prestazioni sanitarie essendo stato altresì attivato anche il servizio cassa. Altra buona notizia per gli utenti del distretto pianellese giunge dall’implementazione delle attività di laboratorio analisi.

«Il potenziamento del distretto sanitario rappresenta sicuramente una ulteriore opportunità per tutta la cittadinanza», afferma il Sindaco Marinelli, «con questi servizi riusciamo a raggiungere un duplice traguardo, da una parte andremo soddisfare le esigenze di un importante bacino di utenti, evitando il pericoloso ed estenuante fenomeno del pendolarismo e, dall’altra, completiamo una gamma di servizi che pone la nostra cittadina ad un elevato livello di autosufficienza».