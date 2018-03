PIANELLA. BILANCIO CONSUNTIVO ANCORA IN ATTIVO

PIANELLA. Per il secondo anno consecutivo la giunta Marinelli chiude il bilancio consuntivo con un avanzo che quest’anno si è attestato a 116.605,17 euro.

«Al di là del dato contabile del saldo – afferma il sindaco Sandro Marinelli – i dati emergenti dalla relazione al conto consuntivo sono molto importanti poiché confermano la efficacia dell’azione di risanamento intrapresa e la bontà delle scelte strategiche sinora compiute. Difatti, nonostante la introduzione della TASI, gli indici medi di pressione tributaria e fiscale pro-capite si mantengono abbondantemente al di sotto di quelli del 2012, che costituiscono per la nostra amministrazione il parametro di riferimento. Altro dato di particolare rilievo è quello relativo alla spesa corrente che, confermandosi anche per il 2014, come per il 2013, di circa 800.000 euro inferiore al 2012, dimostra come si tratti di un dato strutturale, ottenuto con rigorose e decise politiche di spendig review, ormai da ritenersi consolidato».