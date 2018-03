MINACCIA FRATELLO CON COLTELLO DURANTE LITE, ARRESTATO PESCARESE

PESCARA.L Il litigio in casa degenera e alla fine minaccia il fratello con un coltello. E' accaduto a Pescara dove la polizia ha arrestato un 26enne pescarese, pregiudicato, con le accuse di minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia. Sul posto, a seguito di una segnalazione, e' giunta una Volante e gli agenti hanno constatato che l'episodio non era nuovo alle Forze dell'Ordine gia' intervenute piu' volte per analoghe circostanze. Infatti il 26enne, tossicodipendente, si era gia' reso responsabile di reati simili quali minacce e lesioni, nonche' estorsione. Tradotto presso la locale Casa Circondariale, il giovane ora sara' giudicato per direttissima.