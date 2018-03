PESCARA: LAVORI IN CORSO ALLA SCUOLA LAPORTA

CRONCA. PESCARA. Sono stati consegnati il 20 aprile scorso i lavori per l'ultimo lotto di completamento e messa in sicurezza della scuola Laporta di via Rubicone a Pescara. Si tratta di un importo di circa 300.000 euro al lordo dell'Iva e di un intervento in esecuzione da parte della ditta Icori di Ortona. I lavori non condizioneranno lo svolgimento delle lezioni e saranno ultimati per il rientro scolastico di settembre. «Anche un'altra ala, l'ultima per quanto riguarda la scuola primaria, dunque sara' riaperta a un anno esatto dal primo atteso rientro in aula da parte degli alunni - spiega l'assessore ai lavori Pubblici Enzo Del Vecchio -. A settembre anche le restanti classi ospitate in via Lago Sant'Angelo potranno tornare a fare base in via Rubicone consentendo cosi' anche una migliore utilizzazione degli spazi scolastici liberi. L'intervento e' stato reso possibile grazie ai fondi ministeriali destinati proprio alle Scuole sicure».