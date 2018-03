ELETTA GIUNTA CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO

TERAMO. Il Consiglio della Camera di Commercio di Teramo, dopo la riunione di insediamento del 7 aprile nel corso della quale ha nominato alla presidenza dell'ente camerale Giandomenico Di Sante, si è riunito nuovamente questa mattina per provvedere all'elezione della nuova Giunta che, in applicazione a quanto stabilito dal vigente Statuto camerale, sarà composta da 7 membri di cui una donna, eletta, per la prima volta, nella storia della Camera di Commercio.



I membri della Giunta che affiancheranno il Presidente Di Sante nella gestione dell'ente camerale per il quinquennio 2015-2020, sono i seguenti:

Antonella Ballone, Giovanni Barba, Vittorio Beccaceci, Nicola Di Giovannantonio, Giulio Falone, Gloriano Lanciotti, Flaviano Montebello.