INCIDENTI STRADALI: MOTOCICLISTA FERITO A PESCARA

PESCARA. Un uomo di 37 anni di Pescara G.D.M. é rimasto ferito in maniera grave questa mattina alle 5.40 in un incidente stradale avvenuto in via Tirino. L'uomo all'arrivo dei soccorritori era a terra privo di coscienza. Subito soccorso é stato trasferito in ambulanza all'ospedale civile 'Santo Spirito' con un politrauma cranico-facciale. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso indagini dei vigili urbani. Al momento non si é riusciti ancora a capire se l'uomo, che era alla guida di una moto sia caduto da solo o se in seguito ad un urto o se per responsabilità di terze persone.