A PESCARA IL FRATELLO DI CHE GUEVARA

POLITICA. PESCARA. Il 7 Maggio 2015, alle ore 18, al Museo Vittoria Colonna (e non all’Aurum come erroneamente riportato sui manifesti) sarà a Pescara: Juan Martin Guevara, fratello minore di Ernesto, animatore dell’associazione “Por las huellas del Che”, volta a far conoscere nel mondo la storia umana e civile del “Che”. Il tema dell’iniziativa verterà su Pace e Cooperazione internazionale e sulla vicenda storica e politica di Ernesto “Che” Guevara, un personaggio che ha segnato la vita politica non soltanto delle popolazioni del continente latino-americano, ma anche quella delle nuove generazioni che in tutto il mondo, tra gli Anni Sessanta e Settanta del Novecento, videro nella sua figura un limpido protagonista, un combattente rivoluzionario che sacrificò la propria vita per l’indipendenza dei popoli contro l’oppressione del tardo colonialismo e dell’imperialismo e per l’emancipazione sociale, civile e politica dei poveri della Terra. L’evento è organizzato dal Coordinamento regionale di Sinistra Ecologia Libertà Abruzzo in collaborazione con il Circolo comunale di Sel. L’evento sarà aperto da un introduzione di Gianni Melilla, Deputato di Sinistra Ecologia Libertà.