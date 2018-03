APPROVATO IL PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA: 23 MILIONI PER L’ABRUZZO

EDILIZIA SCOLASTICA. La Giunta regionale ha approvato il Piano triennale di edilizia scolastica e contestualmente il Piano annuale per l’anno 2015. Gli strumenti sono formulati per ambiti provinciali e sono stati trasmessi al Ministero il quale, con decreto del 23 gennaio scorso, aveva messo a disposizione dell’Abruzzo circa 23 milioni di euro per la prima annualità. La Regione ha emesso dei bandi invitando i Comuni e le Province a presentare le proprie proposte. Gli enti hanno presentato 208 istanze, 11 delle quali provenienti da Province e 197 da Comuni. La ripartizione è stata fatta in base alla popolazione scolastica e ha visto assegnare 7,8 milioni alla Provincia di Chieti; 5,6 alla Provincia di Pescara; 5,2 alla Provincia di Teramo; 4,2 alla Provincia di L’Aquila. Nelle annualità successive verranno finanziati gli enti la cui domanda non è stata ammessa a contributo per il 2015. Questo l’elenco degli enti beneficiari del contributo: Provincia di Chieti: Francavilla, Furci, Cupello, Gessopalena, Roccascalegna, Lentella, San Salvo, Paglieta, Villa S. Maria, Fresagrandinaria, Atessa, Canosa Sannita, Roccaspinalveti, Arielli, Villalfonsina. Provincia di Pescara: Pescara (Provincia), Manoppello, Bolognano, Penne, Pescara (Comune), Montesilvano, Nocciano, Popoli. Provincia di Teramo: Nereto, Basciano, Civitella del Tronto, Montorio al Vomano, Bellante, Atri, Cortino, Giulianova, Penna S. Andrea, Pineto, Corropoli, Torricella Sicura. Provincia di L’Aquila: Campo di Giove, Pereto, Civitella Roveto, Barrea, Scanno, Sulmona, Canistro, San Vincenzo Valle Roveto, Lecce dei Marsi, Tagliacozzo.