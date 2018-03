INCIDENTI MONTAGNA: FERITO DURANTE ARRAMPICATA

POPOLI. Ferito alle gambe durante un'arrampicata viene soccorso dai Vigili del Fuoco del Saf, il nucleo speleo alpino fluviale. E' accaduto ieri a Popoli a un giovane della provincia di Pescara. I vigili del fuoco del Comando provinciale hanno raggiunto la zona impervia in elicottero e mediante funi hanno messo in sicurezza il giovane, per poi issarlo sul verricello e trasferirlo, in elicottero, sul vicino campo sportivo. Un'ambulanza del 118 ha trasportato il giovane all'ospedale di Popoli.