INIZIANO I LAVORI PREVISTI PER LE STRADE POVINCIALI DI PIANELLA

LAVORI PUBBLICI. PIANELLA. Gianni Filippone consigliere Comunale di Pianella ha eseguito dei sopralluoghi con il presidente della Provincia Antonio Di Marco e il dirigente del settore Lavori Pubblici Paolo D'Incecco. I tre hanno verificato lo stato dell'arte inerente la viabilità sia del centro abitato che delle frazioni limitrofe di Castellana e Cerratina. L'incontro è stato l'occasione per illustrare gli interventi che entro il mese di maggio verranno avviati e che interesseranno l'intero territorio pianellese nelle Vie Aldo Moro, Quercia dell’Ompiso, Borgo Carmine e nelle frazioni di Cerratina e Castellana, per un investimento complessivo di 200.000 euro. Il cantiere prevede la sistemazione dei manti stradali, la regimentazione delle acque e la messa in sicurezza delle arterie attraverso barriere di protezione. I lavori sono stati aggiudicati dalla ditta De Leonibus Costruzioni S.N.C. di Città S. Angelo con un ribasso di 22,10%. «Il presidente mi ha garantito un personale interessamento per il territorio di Pianella», ha spiegato Filippone, « mi ha dato la disponibilità ad un prossimo incontro pubblico con tutta la cittadinanza, che vi comunicherò, per spiegare le iniziative sul nostro territorio e darci informazioni importanti che riguardano la Provincia di Pescara».