LFOUNDRY, CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ PER ALTRI DUE ANNI

AVEZZANO. Si è svolto oggi presso la sede della Provincia dell’Aquila un incontro tra direzione aziendale di LFoundry di Avezzano Confindustria e sindacati per rinnovare il regime dei Contratti di Solidarietà per ulteriori due anni per l’intero corpo aziendale. L’accordo dunque tende a salvaguardare i principi di produttività ed efficienza per garantire la sostenibilità finanziaria e permette di gestire la necessità strutturale di riduzione dell’eccesso di ore lavorabili. «Stiamo facendo dei passi avanti e stiamo iniziando a stringere accordi con nuovi clienti» dichiara Fabrizio Famà, Direttore Risorse Umane e Affari Generali. «Nonostante ciò resta ancora fondamentale generare liquidità, da un lato per far fronte al debito (prestito dello Stato e Micron) che abbiamo e dall’altro per operare in modo illuminato, facendo innovazione e investendo per poter penetrare nuovi segmenti di mercato, in maniera da diversificare la nostra offerta. Non possiamo fare promesse sui risultati che raggiungeremo» continua Famà «ma abbiamo molta fiducia sul processo in atto, ovvero sui piani che intendiamo attuare per far sì che un giorno la domanda dei clienti possa superare la nostra capacità produttiva. A quel punto sarà realmente possibile fare scelte strategiche orientate alla crescita e alla sostenibilità finanziaria della Compagnia».