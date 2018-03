PONTE NUOVO, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER COSTRUZIONE PILONE PRINCIPALE

LAVORI PUBBLICI. PESCARA. Entra nel vivo il cantiere del Ponte Nuovo in costruzione sul lungofiume nord e sud. Oggi il sindaco Marco Alessandrini ha firmato l’ordinanza relativa ad una modifica della mobilità resa necessaria per la costruzione della spalla o pilone centrale dell’importante infrastruttura. L’ordinanza, che andrà in vigore da martedì 5 maggio, di fatto riduce a una sola carreggiata parte del Lungofiume dei Poeti, istituendo una viabilità alternativa su via Spalti del Re e poi su via d’Annunzio direzione sud nord fino al 30 giugno del 2016.