ORTONA, 4 GIORNI DI FESTA PER IL SANTO PATRONO

ORTONA. Ortona è pronta ai festeggiamenti per il santo Patrono che si svolgeranno in città dal 1 al 4 maggio: si comincia venerdì 1 maggio alle ore 15,30 con le Invasioni Digitali. E’ prevista una passeggiata culturale nel cuore del centro storico della città, Terravecchia. Il percorso prenderà avvio dall'Istituto Nazionale Tostiano alle ore 15,30, per poi proseguire con la visita al Castello Aragonese, al Teatro Tosti, al Museo della Battaglia e concludersi al Palazzo Farnese dedicato a Margherita d'Austria.

I partecipanti, parte attiva nel percorso, saranno guidati dallo storico Elio Giannetti che farà scoprire gli aspetti più suggestivi della città. Il programma delle festività del Perdono proseguirà, in serata in Piazza della Repubblica, con il contest del “Primo maggio in Rock” organizzato dai ragazzi della Consulta Giovanile. Sabato 2 maggio ci sarà il tradizionale corteo storico della Dama delle Chiavi ed in serata il comico abruzzese 'Nduccio con il suo gruppo “Sentimento Agricolo” in Piazza della Repubblica. La domenica 3 maggio si aprirà con la tradizionale sfilata del Dono seguita dalle celebrazioni religiose ed in serata, in piazza della Repubblica, suonerà la Rino Gaetano Band, da un'idea di Anna Gaetano, cover band ufficiale di Rino Gaetano. Il lunedì 4 maggio ad animare la Piazza della Repubblica dalle 10,00 alle 20,00 ci sarà la manifestazione “Sport in Piazza” mentre a porta Caldari alle ore 21,00 la conclusione degli eventi musicali sarà affidata quest'anno al giovane rapper Moreno.