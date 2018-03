MALTEMPO: CDM DICHIARA STATO EMERGENZA IN TOSCANA E ABRUZZO

ROMA. Al fine di fare fronte ai danni causati da eccezionali avversità atmosferiche, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo Stato di Emergenza nel territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia (5 marzo scorso), nonché nel territorio della Regione Abruzzo (febbraio e marzo 2015). Lo rende noto il comunicato della presidenza del Consiglio. Inoltre, per completare le operazioni di protezione civile già in atto, sono stati prorogati gli Stati d'Emergenza già dichiarati per motivi analoghi, accaduti nei giorni 19 e 20 settembre 2014 nel territorio delle Province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato e nel territorio della Regione Lombardia tra il 7 luglio e il 31 agosto 2014.