CITTA’ SANT’ANGELO. CORPO CARBONIZZATO TROVATO IN AUTO

PESCARA. Un cadavere carbonizzato e' stato trovato a Citta' Sant'Angelo (Pescara) all'interno di un'auto, in via dell'Autostrada. Non e' stato ancora identificato e non si sa neppure se sia uomo o donna ne' se si tratti o meno di suicidio. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, e il personale del 118, arrivato con ambulanza ed elicottero. Indagano i carabinieri della compagnia di Montesilvano.