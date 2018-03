CHIETI. DUE INCENDI DOLOSI IN 4 MESI PER NEGOZIO PARRUCCHIERE

CHIETI. Un incendio di origine dolosa ha danneggiato la notte scorsa a Chieti il negozio di un noto parrucchiere, Gianluca Desiderio. Il negozio si trova in una zona semicentrale, su una delle strade di accesso alla città. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme evitando che si potessero propagare alle abitazioni sovrastanti. L'incendio sarebbe stato appiccato utilizzando liquido infiammabile riversato all'interno dei locali attraverso una finestra. Lo stesso parrucchiere aveva subìto un incendio, in quell'occasione appiccato ad una vetrina, lo scorso 27 gennaio. Indagini sono in corso da parte della Polizia.