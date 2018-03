TOCCO A CASAURIA. AUTO FUORI STRADA PER PIOGGIA, FERITO ANZIANO

TOCCO A CASAURIA. Incidente stradale ieri pomeriggio, a Tocco da Casauria (Pescara), sulla Tiburtina. Un uomo di 77 anni, V.R., di Tocco da Casauria, ha perso il controllo della Fiat Palio, in curva, a causa del fondo stradale bagnato, ed e' finito in un canale di scolo, in una scarpata. Per estrarlo dall'abitacolo che si ' accartocciato e' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Alanno, che hanno tagliato la carrozzeria. E' accaduto in direzione Popoli - Tocco, dopo la centrale dell'Enel. L'uomo e' stato condotto dall'elicottero del 118 all'ospedale di Pescara e sono ancora in corso gli accertamenti. Rilievi dei carabinieri di Popoli.