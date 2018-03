FONDI REGIONE ABRUZZO: CARABINIERI IN ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

PESCARA. Carabinieri in Regione oggi, a Pescara, nei locali dell'assessorato alle Politiche sociali. A quanto sembra i militari dell'Arma stanno eseguendo accertamenti di polizia giudiziaria su presunti finanziamenti elargiti in passato dalla Regione Abruzzo. Gia' diversi mesi fa e' stato acquisito del materiale, negli stessi uffici, mentre sembra che nella giornata di oggi i carabinieri non abbiano prelevato alcunche'. L'inchiesta e' stata aperta dalla Procura della Repubblica di Pescara.