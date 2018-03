STRAGE GATTI AVVELENATI A TAGLIACOZZO, FORESTALE APRE INCHIESTA

AVEZZANO. Indagini da parte del corpo forestale dello Stato sono in corso per fare luce su una misteriosa moria di gatti nella frazione di Poggio Filippo, di Tagliacozzo (L'Aquila). Solo nell'ultima settimana i felini trovati morti sono stati circa cinquanta. Si sospetta che nella frazione possano essere stati disseminati bocconi avvelenati, poiché anche una decina di cani sono rimasti intossicati. Preoccupazione sta destando il fenomeno per le eventuali ripercussioni che si potrebbero avere anche sugli animali di allevamento che si trovano al pascolo nei campi circostanti la frazione popolata da 150 abitanti. A lanciare l'allarme è stata una ex guardia giurata, Antonio Di Carlo, che ha denunciato il fatto alla corpo forestale, i cui agenti hanno provveduto a prelevare alcune carcasse di gatti per gli esami di laboratorio.