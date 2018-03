MUORE IN OSPEDALE DOPO CADUTA: INCIDENTE IN CANTIERE A CHIETI

PESCARA. Era caduto in un cantiere di Chieti il 66enne di Montesilvano, R.S., che, arrivato domenica scorsa in pronto soccorso, è morto lunedì sera nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Pescara.

Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto i Carabinieri hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell'ospedale e ripercorso gli ultimi spostamenti dell'uomo. Stando agli accertamenti, il 66enne, pensionato, la scorsa settimana era stato accompagnato nel cantiere in questione dai proprietari della ditta, per avere un parere sui lavori. Domenica mattina, poi, l'uomo avrebbe raggiunto autonomamente la struttura per un sopralluogo e, una volta lì, sarebbe caduto da un'altezza di circa due metri, probabilmente da un ponteggio. A quel punto avrebbe chiamato i famigliari ed i titolari. Proprio questi ultimi, dopo averlo raggiunto, lo avrebbero accompagnato all'ospedale di Pescara. Ricoverato in Neurochirurgia, è morto il giorno seguente per i traumi riportati. La salma è stata riconsegnata ai famigliari. Degli accertamenti si sono occupati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Vincenzo Falce.