TAVOLO TARI, ARRIVANO GLI ANGELI DEI RIFIUTI

MONTESILVANO. Nuovo incontro per il forum di discussione sulla Tari a Palazzo di Città. Durante la riunione è stata completata una lettera che verrà inviata a tutti gli Amministratori di Condominio di Montesilvano con lo scopo di promuovere la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. Nella lettera si evidenzia la necessità di aumentare la percentuale di raccolta differenziata in città, ancora troppo esigua, al fine di determinare una riduzione dell’imposta Tari. Il gruppo di cittadini, partecipanti al tavolo, in sostanza, intende invitare gli amministratori a discutere, in occasione delle assemblee condominiali, dell’importanza della differenziazione dei rifiuti, esporre all’interno delle bacheche condominiali delle locandine esplicative, elaborate dai partecipanti al forum, e sollecitare i cittadini a partecipare al forum di discussione.

Durante la riunione è emersa anche la proposta dei cosiddetti “Angeli del riciclo”. Individuando varie aree nella città, squadre composte da due persone, volontarie, munite di pettorina con logo Comunale, si occuperanno di fare opera di sensibilizzazione direttamente su strada, dando consigli ai passanti su una corretta raccolta differenziata e sul rispetto di regole ed orari.

L’Amministrazione ha già verificato, con il dirigente di settore, la fattibilità della proposta che potrebbe concretizzarsi in brevissimo tempo.