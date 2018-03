IN DUE ASSALTANO BANCA A PESCARA. INSEGUIMENTO CON INCIDENTE

PESCARA. Una rapina e' stata effettuata questa mattina ai danni del Monte dei Paschi di Siena in via d'Annunzio, a Pescara. Avrebbero agito in due, almeno stando alle prime informazioni diffuse dalla questura, e sarebbero fuggiti con il bottino a bordo di una Bmw scura. Sul posto squadra volante e squadra mobile, che hanno avviato accertamenti e ricerche. Un'auto della volante, mentre era in movimento per rintracciare il mezzo dei rapinatori, e' finita contro un'auto in sosta davanti all'Universita' (facolta' di Architettura). Al momento non si conoscono altri dettagli dell'accaduto.