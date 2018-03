AUTO SMONTATA TROVATA IN UN POZZETTO IDRAULICO

SCHIAVI DI ABRUZZO. Un'autovettura è stata smontata, pezzo dopo pezzo, e abbandonata in un pozzo per la raccolta delle acque piovane a Schiavi di Abruzzo. L' insolito ritrovamento è stato fatto da un residente che stava passeggiando lungo la provinciale Schiavi-Templi Italici- fondovalle Trigno, in località Piana di San Silvestro, vicino a una chiesetta. Forse qualcuno dovendo smaltire una vecchia autovettura ha deciso di smontarla e di disfarsi dei vari pezzi buttandoli dentro il pozzetto.