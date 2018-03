VARIANTE SCAFA CANTIERE IN VIA DI ULTIMAZIONE

SCAFA. Sopralluogo a Scafa (Pescara) per verificare lo stato dei lavori della variante, nei pressi della stazione ferroviaria, da parte del presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Insieme a lui, il sindaco Maurizio Giancola e i membri del Collegio di Vigilanza (il segretario generale della Provincia di Pescara Antonello Langiu; il segretario generale del Comune di Scafa Angela Erspamer; e i due tecnici, nominati rispettivamente da Comune e Provincia, Tullio Santroni e Manuel Ucci), attivato una settimana fa su richiesta del primo cittadino.

«Abbiamo potuto constatare - ha detto Di Marco a margine del sopralluogo - che il cantiere è praticamente ultimato, dato che il tappetino d'asfalto è già stato steso e che la segnaletica orizzontale è pronta. Mancano solo alcune opere di dettaglio, non previste, però, inizialmente nell'accordo di programma, ma prescritte in seguito nell'autorizzazione rilasciata da FF.SS. per garantire fruibilità e una più facile accessibilità all' infrastruttura. Abbiamo acquisito, quindi, il crono-programma dell'iter burocratico relativo al collaudo delle opere strutturali, consegnatoci dal direttore dei lavori, ingegner Nicola Di Bartolomeo, e sollecitato gli operai della ditta Molinari spa di Roma, che sta eseguendo i lavori, a procedere alla chiusura del cantiere in maniera celere, al fine di poter limitare i disagi che i lavori stanno arrecando alla comunità scafese».

«La buona notizia è che, secondo la timeline - ha concluso Di Marco - il 30 aprile inizieranno le operazioni di collaudo, che dovrebbero concludersi entro il 4 maggio. A quel punto, potremmo finalmente consegnare alla città di Scafa un' arteria tanto attesa e fondamentale per la viabilità della zona».