CALCIO: VIRTUS FRANCAVILLA VINCE COPPA ITALIA DILETTANTI

FIRENZE. La Virtus Francavilla, battendo per 4-2 (1-1) la formazione lombarda della Bustese, ha vinto la 49/a edizione della Coppa Italia Dilettanti, importante trofeo riservato alle vincenti delle coppe regionali di Eccellenza che mette in palio un posto in Serie D per la stagione sportiva 2015-2016. Le reti per la Virtus Francavilla, che per ben quattro volte è stata campione regionale di Puglia, sono state realizzate da De Toma, Di Rito (doppietta) e Montaldi. Per la Bustese nel primo tempo ha pareggiato Gibellini e allo scadere dell'incontro Romano ha realizzato il gol del 4-2. La partita è stata disputata sul campo sportivo del Centro di formazione federale Figc-Lnd 'Bruno Buozzi' a Firenze.