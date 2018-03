BANDIERE VERDI IN ABRUZZO 2015

ABRUZZO. Il riconoscimento della Bandiera Verde per l’Abruzzo è stato conferito a Montesilvano, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina, Tortoreto e Vasto Marina. Il sigillo va a quelle località con presenza di spiaggia con sabbia, spazio tra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta per permettere ai bambini di giocare in sicurezza, attrezzature dedicate ai bambini e opportunità di divertimento per i genitori.