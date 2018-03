PESCARA. FESTEGGIAMENTI PER SAN CETTEO ANTICIPATI A LUGLIO

PESCARA. Festeggiamenti per San Cetteo, patrono della città di Pescara, nel primo fine settimana del mese di luglio, anche se la celebrazione della giornata di festività cittadina rimane il 10 ottobre. È la volontà che l'abate della Cattedrale di Pescara San Cetteo, Monsignor Francesco Santuccione, ha espresso al presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, in un incontro che si è svolto oggi. «Una felice intuizione - scrive in una nota il presidente Di Marco - in quanto le giornate estive faciliterebbero la partecipazione popolare e l'eventuale arrivo di pescaresi che vivono lontano dall' Abruzzo. Ma, oltre a questo, abbiamo avuto modo di conoscere l'Abate della Cattedrale e di avviare la riflessione su temi di grossa rilevanza sociale, sui quali credo la Provincia possa svolgere la sua parte».