CHIUSO NEL FUCINO DA NAS LABORATORIO PER CONFEZIONARE OLIO

AVEZZANO. Un laboratorio per la produzione ed il confezionamento di olio d'oliva ed olive in scatola, è stato sequestrato dai carabinieri del nucleo antisofisticazione (Nas) di Pescara, a strada 33 del Fucino, in territorio del comune di Ortucchio (L'Aquila), nell'ambito di un'operazione di controllo sulla qualità e la conservazione dei prodotti alimentari. Il sequestro è scattato dopo che nel corso dell'ispezione sono emerse irregolarità nella produzione delle confezioni. Sempre nell'ambito della stessa operazione i carabinieri hanno sequestrato, in un garage del casolare dove si trovata il laboratorio, un escavatore risultato rubato.