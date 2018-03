INCIDENTI STRADALI: SCONTRO FRONTALE A PICCIANO, UN MORTO

PICCIANO. Un uomo di 56 anni e' morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Picciano. In base alle prime informazioni diffuse dai soccorritori si e' trattato di uno scontro frontale che e' costato la vita a uno dei due automobilisti coinvolti, deceduto sul colpo. Inutile l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e dell'elicottero. Il secondo automobilista avrebbe riportato solo leggere escoriazioni e non e' stato trasportato in ospedale. Rilievi in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dai colleghi della compagnia di Penne.