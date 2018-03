RUBA BANCOMAT E PRELEVA 1.500 EURO, DENUNCIATO A VASTO

VASTO. Un giovane di Vasto e' stato identificato e denunciato dalla Polizia per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Il 19enne, secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di Vasto, aveva rubato una borsa all'interno di un'auto parcheggiata in una via del centro e usato il bancomat della vittima per effettuare diversi prelievi in varie banche. Come accertato dal settore anticrimine del Commissariato di Vasto, il giovane poco dopo aver commesso il furto spaccando il vetro dell'auto aveva effettuato prelievi per la massima somma consentita, 1.500 euro.