FURTO DI CAVI DI RAME NELLA GALLERIA DELLA A14

CHIETI. Furto di rame di cavi elettrici sotto la galleria "Colle Moretto", corsia sud dell'A14, tra Pescara ovest e Francavilla-pe sud. Questa notte dopo aver divelto le recinzioni dell'autostrada ignoti hanno smontato e portato via cavi di rame. Personale della autostrada ha ripristinato la recinzione e si stanno stimando i danni. Non è il primo caso del genere che ha interessato anche altre gallerie della zona creando malfunzionamenti e disagi non solo agli automobilisti.