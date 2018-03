POR-FESR, RIUNIONE TRA D’ALFONSO E I SINDACI DEI CAPOLUOGHI

POLITICA. ABRUZZO. Ieri il presidente Luciano D’Alfonso ha tenuto una riunione sui fondi dell'Asse prioritario VII "Sviluppo urbano sostenibile" del POR FESR Abruzzo 2014/2020 alla presenza dei sindaci di Pescara, L'Aquila, Chieti e Teramo. L’Asse prevede per l’Abruzzo 23 milioni per tre obiettivi tematici: agenda digitale-banda larga (6 milioni), valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale (5 milioni) e mobilità sostenibile (12 milioni). Il vertice si è focalizzato principalmente su quest’ultimo tema, per il quale ogni città avrà a disposizione 3 milioni. D’Alfonso ha chiesto ai sindaci di ricevere progetti documenti progettuali preliminari, relativi alla mobilità sostenibile nelle aree urbane, entro il 20 maggio. Gli interventi dovranno fare riferimento a quanto previsto dai Piani Urbani della Mobilità (PUM) e dai Piani del Traffico delle città, dovranno essere selezionati in ragione degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità della mobilità collettiva e di disincentivazione dell’uso del mezzo privato, e riguarderanno i sistemi di trasporto intelligenti, innovativi, ecosostenibili e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub.